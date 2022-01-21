Gana, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı takviye aşı kampanyası başlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gana, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı takviye aşı kampanyası başlattı

Gana, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı takviye aşı kampanyası başlattı
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Gana'da (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından ülkede 3. doz takviye aşı kampanyası başlatıldı.

Gana'da (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından ülkede 3. doz takviye aşı kampanyası başlatıldı.

Ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Gana Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Başkanlığı iş birliğinde salgına karşı uygulanan tedbirleri yeniden geçirildi.

Gana Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu, yaptığı açıklamada, ülkede salgına karşı 3. doz takviye aşı kampanyasının başlatıldığını belirtti.

Takviye aşısının aşamalar halinde olacağını aktaran Agyeman-Manu, ilk aşamada sağlık ve güvenlik çalışanları, 60 yaş ve üzeri ve sağlık sorunları yaşayan kişilere hedefleneceğini söyledi.

Agyeman-Manu, ülkede hamile kadınların da Moderna ya da BioNTech-Pfizer aşısını da olabileceğini ifade etti.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da şimdiye kadar toplumun yüzde 9,7'sine aşı uygulanmıştı.

Gana'da salgının başlangıcından bu yana 154 bin 614 kişide Kovid-19'a rastlandı, bunlardan 146 bin 489'u sağlığına kavuşurken virüs nedeniyle 1354 kişi yaşamını yitirdi.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

Omicron, Gana, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title