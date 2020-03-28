Gana, Kovid-19 salgınına karşı tedbirleri artırıyor
Batı Afrika ülkelerinden Gana, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilave tedbirler almaya başladı.
Batı Afrika ülkelerinden Gana, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilave tedbirler almaya başladı.
Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında başkent Akra, Tema, Obuasi ve Kumasi şehirlerine seyahatlerin yasaklandığını açıkladı.
Bu kararın pazartesi gününden itibaren uygulamaya konulacağını kaydeden Akuffo-Addo, "Bu süre zarfında zorunlu hizmet sağlayan araçlar ve uçaklar ile kargo taşıyanlar hariç, yasak konulan bölgelere özel veya ticari amaçlı şehirler arası yolculuk yapılmayacak." dedi.
Akuffo-Addo, bölgelerde, toplu ulaşımda yolcular arasında birer metre mesafe bırakılması zorunluluğu getirirken, taksiler için de şoför dahil yolcu sayısının en fazla 3 olması gerektiğini bildirdi.
Gana'da şimdiye kadar 137 Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA