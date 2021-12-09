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Gana ile Sierra Leone enerji alanında iş birliği yapacak

Gana ile Sierra Leone enerji alanında iş birliği yapacak
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkelerinden Gana ile Sierra Leone arasında enerji alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Batı Afrika ülkelerinden Gana ile Sierra Leone arasında enerji alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Ulusal basındaki haberler e göre, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Julie Jalloh, Gana ziyareti kapsamında Gana Enerji Bakan Yardımcısı Muhammed Amin Adam ile bir araya geldi.

Başkent Akra'da düzenlenen törenle, iki ülke arasında enerji iş birliği anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jalloh, yaptığı açıklamada, imzalanan anlaşmanın enerji sektörü açısından önemine işaret etti.

Hükümetin enerji kapasitesini yüzde 16'dan yüzde 31'e çıkarmayı başardığını vurgulayan Jalloh, Sierra Leone'nin, Gana'nın enerji yetersizliğinden şu anda sahip olduğu aşırı kapasiteye nasıl geçtiğini öğrenmek istediğini söyledi.

Gana Enerji Bakan Yardımcısı Adam da Jalloh ve beraberindeki heyetin yaptığı ziyaretin iki ülke ilişkilerine verilen değeri fazlasıyla gösterdiğini kaydetti.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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