Gana ile Küba arasında sağlık alanında iş birliği

Batı Afrika ülkesi Gana ile Küba arasında sağlık alanında iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Gana ile Küba arasında sağlık alanında iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Küba'nın Akra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gana Sağlık Bakanı Kwaka Agyeman-Manu ile Küba'nın Akra Büyükelçisi Pedro Luis Despaigne Gonzalez, başkent Akra'da anlaşmaya imza attı.

Anlaşmaya göre, Küba sağlık tugaylarının Gana'da sağlık hizmeti sağlamasına izin verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu