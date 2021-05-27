Gana Gençlik ve Spor Bakanı Ussif, Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Ergün Ulueren'i ziyaret etti
Gana Gençlik ve Spor Bakanı Mustapha Ussif, Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren ile görüştü.
Gana Gençlik ve Spor Bakanı Mustapha Ussif, Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren ile görüştü.
Büyükelçi Ulueren ile Bakan Ussif, başkent Akra'daki Türkiye Büyükelçilik binasında bir araya geldi.
Görüşmede, Türkiye ile Gana arasında spor alanında iş birliği ve Akra'da düzenlenecek Afrika Oyunları gibi konular ele alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu