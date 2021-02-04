Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ikinci kez ECOWAS Dönem Başkanı oldu
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Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ikinci kez ECOWAS Dönem Başkanı oldu

04.02.2021 22:59 | Son Güncelleme: 04.02.2021 23:02
Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ikinci kez ECOWAS Dönem Başkanı oldu

Batı Afrika ülkelerinden Gana Devlet Başkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ikinci kez Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanlığını yürütecek.

Batı Afrika ülkelerinden Gana Devlet Başkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ikinci kez Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanlığını yürütecek.

ECOWAS tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün Nijer'de yapılan ECOWAS toplantısında, Akufo-Addo'nun ikinci kez Başkanlık görevine getirilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Gana Devlet Başkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ikinci kez Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı seçildi." ifadelerine yer verildi.

Akufo-Addo, aralık seçimlerinde yeniden Gana Devlet Başkanlığına seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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