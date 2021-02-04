Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ikinci kez ECOWAS Dönem Başkanı oldu
Batı Afrika ülkelerinden Gana Devlet Başkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ikinci kez Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanlığını yürütecek.
Batı Afrika ülkelerinden Gana Devlet Başkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ikinci kez Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanlığını yürütecek.
ECOWAS tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün Nijer'de yapılan ECOWAS toplantısında, Akufo-Addo'nun ikinci kez Başkanlık görevine getirilmesine karar verildiği bildirildi.
Açıklamada, "Gana Devlet Başkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ikinci kez Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı seçildi." ifadelerine yer verildi.
Akufo-Addo, aralık seçimlerinde yeniden Gana Devlet Başkanlığına seçilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak