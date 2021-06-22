Gana Devlet Başkanı Akuffo-Addo yeniden ECOWAS başkanı seçildi
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Gana Devlet Başkanı Akuffo-Addo yeniden ECOWAS başkanı seçildi

Gana Devlet Başkanı Akuffo-Addo yeniden ECOWAS başkanı seçildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo'nun yeniden Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanlığına seçildiği bildirildi.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo'nun yeniden Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanlığına seçildiği bildirildi.

Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen 59'uncu ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda liderler, Akufo-Addo'nun bölgesel bloğun kurumsal reform sürecine devam etmek için bir yıl daha ECOWAS Başkanı olarak kalmasını uygun gördü.

Akufo-Addo, ilk olarak Eylül 2020'de Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenen 57'nci ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı dönem başkanı olarak seçilmişti.

ECOWAS'ın bundan iki dönem önceki başkanlığını Nijer Devlet Başkanı Mahamadou Issoufou yürütüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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