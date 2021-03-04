Gana Devlet Başkanı Akuffo-Addo'nun zaferi resmileşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gana Devlet Başkanı Akuffo-Addo'nun zaferi resmileşti

04.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:40
Gana Devlet Başkanı Akuffo-Addo'nun zaferi resmileşti

Gana'da 7 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde seçilen Nana Akuffo-Addo'nun zaferi Anayasa Mahkemesi tarafından da onaylandı.

Gana'da 7 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde seçilen Nana Akuffo-Addo'nun zaferi Anayasa Mahkemesi tarafından da onaylandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Anayasa Mahkemesi, ana muhalefet partisi aday John Dramani Mahama'nın itirazını değerlendirdi.

Mahkeme, Mahama'nın itirazını haksız buldu ve Akuffo-Addo'nun seçimde oyların yüzde 51,59'un aldığını doğruladı.

Seçimlerde 12 aday yarışmıştı

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun verilerine göre, ülkede 7 Aralık'ta 12 devlet başkanı adayının yarıştığı seçimlerde, mevcut Devlet Başkanı Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo oyların yüzde 51,59'unu, muhalefet partisi adayı Mahama ise oyların 47,36'sını almıştı.

Mahama, seçim sonuçlarına itiraz ederek, 30 Aralık'ta mahkemeye başvurmuştu.

Ülkede seçim sırasında çıkan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Sezen Aksu Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Can Bartu Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gana Devlet Başkanı Akuffo-Addo'nun zaferi resmileşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 18:41:58. #1.14#
title