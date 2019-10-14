Gana'dan mobil cihazlara karşı önlem

14.10.2019 20:34

Batı Afrika ülkelerinden Gana, siber saldırılar ve sağlığı olumsuz etkilediği gerekçesiyle akıllı telefonlar başta olmak üzere standart altı mobil cihazları yasaklamayı planlıyor.

Gana İletişim Bakanı Ursula Owusu-Ekuful, başkent Akra'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son zamanlara artan siber tehditlerin önüne geçmek için standartların altındaki mobil cihazların ülkeye sokulması yasaklanacak ve tespit edilenlere el konulacak." dedi.

Ülkede kayıtlı 34 milyon mobil cihazın bulunduğuna ve bu rakamın ülke nüfusundan daha fazla olduğuna dikkati çeken Bakan Owusu-Ekuful, "Yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ucuz cihazlar güvenlik sorununun yanında insan sağlığını da olumsuz etkiliyor." ifadesini kullandı.

Bakan Owusu-Ekuful, kalite standartlarının korunması için bir merkez kuracaklarını aktararak, "Bu yolla akıllı telefonlar dahil ülkeye giren tüm mobil cihazlar kaydedilerek çalıntı, standartların altında ve sahte mobil cihazların ülkeye girişi engellenecek." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA