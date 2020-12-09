Gana'daki seçimler şiddete dönüştü: 5 ölü

Gana polisi, devlet başkanlığı ve milletvekili seçimleri sırasında yaşanan şiddet nedeniyle 5 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gana, devlet başkanlığı ve milletvekillileri seçimi için sandık başına gidilmişti. Oy sayımı devam ederken, seçimi mevcut Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo yarışı önde götürüyor. Gana polisi seçim sürecinde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin rapor yayınladı. Ganalı polis seçimlerdeki şiddet olaylarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşanan can kayına rağmen polis, halkın Ulusal Seçim Güvenliği Görev Gücü (NESTF) tarafından güvenlik önlemlerinin uygulanmasından memnun olduklarını aktardı. NESTF tarafından seçim üzerinde 61 şiddet olayı tespit edildiği bildirildi. Tespit edilen şiddet olayların 6'sında silah kullanıldığı bildirildi. - AKRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı