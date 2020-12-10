Gana'daki devlet başkanlığı seçimlerinde şiddet: 5 ölü
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Gana'daki devlet başkanlığı seçimlerinde şiddet: 5 ölü

10.12.2020 01:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 01:16
Gana'daki devlet başkanlığı seçimlerinde şiddet: 5 ölü

Gana'da 7 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerde yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetti.

Gana'da 7 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerde yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetti.

Gana Polis Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede pazartesi günü düzenlenen seçimlerde 21 seçim bölgesinde şiddet olaylarının yaşandığı belirtildi.

Şiddet olayları nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Gana Polis ve Kamu İşler Direktörü, seçimlerde olayları kınayarak, seçim sonrasında şiddet olayları yaşanmaması için önlemlerin alındığını ifade etti.

Ülkede 7 Aralık'ta 12 devlet başkanı adayının yarıştığı seçimlerde mevcut Devlet Başkanı Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo, oyların yüzde 51,59'unu alarak yeniden başkan seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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