Gana'da yüzmeye giden çocuklardan boğulanların sayısı 11'e çıktı
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Gana'da yüzmeye giden çocuklardan boğulanların sayısı 11'e çıktı

09.03.2021 03:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 03:18
Gana'da yüzmeye giden çocuklardan boğulanların sayısı 11'e çıktı

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Gomoa bölgesinde, yüzmeye giden çocuklardan boğulanların sayısının 11'e yükseldiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Gomoa bölgesinde, yüzmeye giden çocuklardan boğulanların sayısının 11'e yükseldiği bildirildi.

Cape Coast Polis Sözcüsü Irene Oppong, yaptığı açıklamada, Gomoa bölgedeki Apam Nehri'nde yüzmeye giden 20 çocuğun suda kaybolduğunu belirtti.

Oppong, 4 çocuğun cesedine daha ulaşıldığını ve böylece yaşamını yitirenlerin sayısının 11'e çıktığını kaydetti.

Arama kurtarma çalışmalarında 3 çocuğun kurtarıldığını aktaran Oppong, diğer 6 çocuğu arama çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Irene Oppong, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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