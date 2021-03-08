Gana'da yüzmeye giden 20 çocuktan 8'i boğuldu, 12'si kayboldu
08.03.2021 21:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:26
Batı Afrika ülkesi Gana'nın Gomoa bölgesinde, yüzmeye giden çocuklardan 8'inin boğulduğu, 12 çocuğun ise kaybolduğu bildirildi.
Batı Afrika ülkesi Gana'nın Gomoa bölgesinde, yüzmeye giden çocuklardan 8'inin boğulduğu, 12 çocuğun ise kaybolduğu bildirildi.
Goma Emniyet Müdürü Moses Osakono, yerel basına yaptığı açıklamada, bölgedeki Apam Nehri'nde yüzmeye giden 20 çocuğun suda kaybolduğunu belirtti.
Osakono, olayın ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında 8 çocuğun cesedine ulaşıldığını ifade etti.
Kayıp 12 çocuğu arama çalışmalarının sürdürüldüğünü dile getiren Osakono, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu