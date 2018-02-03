Gana'da Trafik Kazası: 14 Kişi Öldü, Çok Sayıda Yaralı Var
AFRİN HAREKATI'NDA 15. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Gana'da Trafik Kazası: 14 Kişi Öldü, Çok Sayıda Yaralı Var

Batı Afrika ülkesi Gana'da meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gana'da Trafik Kazası: 14 Kişi Öldü, Çok Sayıda Yaralı Var

Batı Afrika ülkesi Gana'da meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

KAMYONLA OTOBÜS ÇARPIŞTI

Ülkenin Eastern bölgesinde Nkawkaw-Akra karayolunda otobüs ile kamyonun çarpıştı.

5'İ ÇOCUK 14 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Eastern polis sözcüsü Ebenezer Tetteh, kazada 5'i çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyleyen Tetteh, güvenlik güçlerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.