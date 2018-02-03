Gana'da Trafik Kazası: 14 Kişi Öldü, Çok Sayıda Yaralı Var
Batı Afrika ülkesi Gana'da meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Batı Afrika ülkesi Gana'da meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
KAMYONLA OTOBÜS ÇARPIŞTI
Ülkenin Eastern bölgesinde Nkawkaw-Akra karayolunda otobüs ile kamyonun çarpıştı.
5'İ ÇOCUK 14 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Eastern polis sözcüsü Ebenezer Tetteh, kazada 5'i çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyleyen Tetteh, güvenlik güçlerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.
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