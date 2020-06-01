Gana'da tekne battı: 1 ölü, 24 kayıp
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Gana'da tekne battı: 1 ölü, 24 kayıp

Batı Afrika ülkesi Gana'nın doğusundaki Volta Göl'ünde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi kayboldu.

Gana'da tekne battı: 1 ölü, 24 kayıp
01.06.2020 02:25 | Son Güncelleme: 01.06.2020 02:25

Batı Afrika ülkesi Gana'nın doğusundaki Volta Göl'ünde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi kayboldu.

Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) tarafından yapılan açıklamada, Volta bölgesindeki Agalarkope kentinden Dzemeni köyüne yolcu taşıyan bir teknenin aşırı yük nedeniyle battığı belirtildi.

Açıklamada, olay bölgesinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin cesedine ulaşıldığı, 24 kişiden hala haber alınamadığı kaydedildi.

Yetkililer, kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Gana'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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