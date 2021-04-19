Gana'da sel ve fırtınada çok sayıda kişi yaralandı, 750 kişi evsiz kaldı
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Gana'da sel ve fırtınada çok sayıda kişi yaralandı, 750 kişi evsiz kaldı

Gana'da sel ve fırtınada çok sayıda kişi yaralandı, 750 kişi evsiz kaldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Savannah bölgesinde etkili olan sel ve fırtına nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı, 750 kişi evsiz kaldı.

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Savannah bölgesinde etkili olan sel ve fırtına nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı, 750 kişi evsiz kaldı.

Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Gonja West Koordinatörü Adam Bavug, yaptığı açıklamada, Savannah bölgesinin başkenti Damongo'da 2 gündür devam eden şiddetli yağış ve fırtınanın sellere yol açtığını belirtti.

Fırtına ve seller nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığını, 95 evin yıkıldığını, aralarında 250 çocuğun da bulunduğu 750 kişinin evsiz kaldığını ifade eden Bavug, afetzedelere çadır ve insani yardım malzemesi gönderildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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