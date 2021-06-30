Gana'da sel felaketinde 7 kişi öldü
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Gana'da sel felaketinde 7 kişi öldü

Gana'da sel felaketinde 7 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Gana'nın güneyinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 7 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Gana'nın güneyinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 7 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Kumasi Koordinatörü Atakora Manu, yaptığı açıklamada, bölgede 3 gündür devam eden şiddetli yağışların sele yol açtığını belirtti.

Manu, felakette 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin de kayıp olduğunu ifade etti.

Selde çok sayıda evin zarar gördüğünü ve maddi hasar meydana geldiğini belirten Manu, yüzlerce kişinin yerinden olduğunu söyledi.

Manu, bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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