Gana'da oy sayım süreci başladı
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Gana'da oy sayım süreci başladı

08.12.2020 00:25 | Son Güncelleme: 08.12.2020 00:28
Gana'da oy sayım süreci başladı

Batı Afrika ülkesi Gana'da devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerde oyların toplanmasının ardından sayıma geçildi.

Batı Afrika ülkesi Gana'da devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerde oyların toplanmasının ardından sayıma geçildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, dün yapılan seçim sonrasında oyların merkezlerde toplandığı ve sayımına başlandığı kaydedildi.

Seçim sırasında Awutu Senya West seçim bölgesinde çıkan şiddet olaylarında bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi

Milletvekili seçiminin sonuçları açıklanmaya başladı. Devlet başkanlığı seçiminin ilk geçici sonuçlarının gün içinde açıklanması bekleniyor.

Yaklaşık 17 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, mevcut Devlet Başakanı Nana Akufo-Addo dahil cumhurbaşkanlığı için 12 aday yarıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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