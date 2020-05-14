Gana'da otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 17 kişi öldü Batı Afrika ülkesi Gana'da, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti. Eastern Bölge Emniyet Müdür Yardımcısı Ebenezer Tetteh, yerel basına yaptığı açıklamada, bölgenin Akra-Kumasi kara yolunda yolcu otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobille çarpıştığını belirtti. Tetteh, kazada ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Tetteh, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi. Kaynak: AA