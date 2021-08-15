Gana'da "Marburg humması" alarmı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gana'da "Marburg humması" alarmı

Gana'da 'Marburg humması' alarmı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkelerinden Gine'de "Marburg humması" tespit edilmesi üzerine Gana'da halk, salgına karşı uyarıldı.

Batı Afrika ülkelerinden Gine'de "Marburg humması" tespit edilmesi üzerine Gana'da halk, salgına karşı uyarıldı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Gine'de bir kişide Marburg humması tespit edilmesinin ardından ülkedeki tüm sağlık kuruluşlarına bu hastalığın bulaşma olasılığının yüksek olduğu bildirildi.

Marburg virüsünün Ebola ile aynı aileye ait olduğu ve virüsün oldukça bulaşıcı kabul edildiği kaydedilen açıklamada, ülkedeki tüm sağlık tesislerinde virüs için hazırlık ve müdahale planları başlatıldığı aktarıldı.

Batı Afrika'da ilk kez görülen Marburg humması, 2014-2016 ve 2021'de patlak veren Ebola salgınının da çıkış noktası olan Gine'nin güneyindeki Gueckedou bölgesinde tespit edilmişti.

Ölüm oranı yüzde 90'a kadar çıkabiliyor

Ebola'nın yakın akraba türü olan Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edilmişti.

İnsanlara meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg humması, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya temas yoluyla yayılıyor.

Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi etkiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 gün içinde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg hummasında ölüm oranı ise yüzde 23 ila yüzde 90 arasında değişiyor.

Virüsün ilk tespit edildiği 1967'den bu yana Güney ve Doğu Afrika ile Avrupa'da 12 Marburg salgını görüldü.

Angola'da 2005'te görülen Marburg humması salgınında, hastalığa yakalanan 252 kişinin yüzde 90'ı yaşamını yitirmişti.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'da 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında herhangi bir vaka kayda geçmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Hulusi Akar Mustafa Demir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Işın Karaca Bülent Ersoy Burcu Esmersoy Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Fatih Terim Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gana'da "Marburg humması" alarmı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 02:46:27. #1.15#

title