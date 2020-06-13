Gana'da Kovid-19 vakası sayısı 11 bini aştı Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 11 binin üzerine çıktı.

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 11 binin üzerine çıktı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vakası sayısının son 24 saatte 262 artarak 11 bin 118'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 48 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 3 bin 979'a ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, son 48 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı kaydedildi.

Afrika kıtasında vaka sayısı 227 bini geçti

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 227 bini aşarken, 6 bin 80 kişi de hayatını kaybetti.

Kıtada vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana, Cezayir ve Kamerun şeklinde sıralandı.

Sırasıyla Mısır, Güney Afrika, Cezayir, Sudan, Nijerya, Kamerun ve Fas, kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı yaşanan ülkeler oldu.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Kaynak: AA