Gana'da Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle yeni kısıtlamalar getirildi

Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle ülke genelinde yeni kısıtlamalar uygulanacak.

Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle ülke genelinde yeni kısıtlamalar uygulanacak.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeniden kısıtlamalar getirildiğini bildirdi.

Akuffo-Addo, Paskalya kutlamaları çerçevesinde kiliselerde gerekli sosyal mesafe kuralları uygulanarak sadece 2 saatlik ibadet yapılabileceğini söyledi. Halkın toplu etkinliklerden uzak durmaları çağrısında bulunan Akuffo-Addo, "Bu nedenle Paskalya kongreleri, piknikleri veya plajlarda toplanma olmayacak." dedi.

Akuffo-Addo, gece kulüpleri, sinemalar ve barların kapalı kalmaya devam edeceğini kaydederek cenazeler, konserler, tiyatro gösterileri ve partilerin yasaklandığını ifade etti.

Gana, Hindistan ve Güney Afrikalı telekomünikasyon şirketi MTN ile Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) 822 bin Kovid-19 aşısı teslim almıştı.

Ülkede 1 Mart'ta başlatılan kitlesel Kovid-19 aşı kampanyasında şimdiye kadar 700 binden fazla kişi aşı oldu.

Gana'da şimdiye kadar 90 bin 649 Kovid-19 vakası görüldü, 744 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu