Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bini aştı
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Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 8 binin üzerine çıktı.

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bini aştı
01.06.2020 01:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 01:55

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 8 binin üzerine çıktı.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, televizyonda yaptığı açıklamada, ülkede şimdiye kadar 800 binden fazla Kovid-19 testi gerçekleştirildiğini belirtti.

Akuffo-Addo, virüsün ülkenin 16 bölgesine yayıldığını ifade ederek şimdiye kadar toplam 8 bin 17 Kovid-19 vakası görüldüğünü kaydetti.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 36 olduğunu aktaran Akuffo-Addo, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 947'ye yükseldiğini söyledi.

Akuffo-Addo, ülkede Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetileceğine işaret ederek "15 Haziran'dan itibaren üniversite, lise ve ortaokullardaki son sınıf öğrencilerinin sınava hazırlanması için okul açılacak. Ayrıca cami ve kiliselerde sıkışıklık olmaması kaydıyla ibadet edilmesine izin verilecek." dedi.

Devlet Başkanı Akuffo-Addo, ülkenin hava, kara ve deniz sınırlarının da bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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