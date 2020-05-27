Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 7 bini geçti
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Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 7 bini geçti

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 7 binin üzerine çıktı.

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 7 bini geçti
27.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:45

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 7 binin üzerine çıktı.

Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede vaka sayısının 24 saatte 153 artarak 7 bin 117'ye yükseldiği bildirildi.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 2 artarak 34'e ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 317 olduğu kaydedildi.

Gana'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından sonra vaka sayısı artmaya başladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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