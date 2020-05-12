Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bini geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bini geçti

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 5 binin üzerine çıktı.

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bini geçti
12.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:06

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 5 binin üzerine çıktı.

Gana Sağlık Hizmetler Direktörü Dr. Patrick Kumah Aboagye, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 427 artarak 5 bin 127 olduğunu bildirdi.

Ülkede şimdiye kadar 22 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Aboagye, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 494'e yükseldiğini kaydetti.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ülkede salgınla mücadele kapsamında alınan toplu etkinlik yasağının mayısın sonuna kadar uzatıldığını, okulların kapalı kalacağını açıkladı.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından sonra vaka sayısı artmaya başladı.

Afrika kıtasında vaka sayısı 66 bini geçti

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı ise son 24 saatte 3 binden fazla artarak 66 bin 373'e çıktı.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 46 artarak 2 bin 336 ulaştı. Şimdiye kadar 23 bin 95 kişi de sağlığına kavuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti
İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız
Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Bursa'da okullardan 8 Atatürk büstü çalıp hurdacıya satan 3 kişi tutuklandı
Bursa'da okullardan 8 Atatürk büstü çalıp hurdacıya satan 3 kişi tutuklandı
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına 'Sipariş alamazsın' diyen grup saldırdı
Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına "Sipariş alamazsın" diyen grup saldırdı
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Erzurum polisinden eğlenceli 'evde kal' çağrısı: Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var
Erzurum polisinden eğlenceli "evde kal" çağrısı: Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Serdar Ortaç Ersin Korkut Fahriye Evcen Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Caner Erkin Lionel Messi Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Mayıs Futbol 19 Mayıs Beşiktaş
Şu an buradasınız: Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bini geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 16:57:45. #1.15#
title