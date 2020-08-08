Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 40 bini aştı Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 40 bini geçti.

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 40 bini geçti.

Gana Sağlık Hizmetlerinin açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 405 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 455 artarak 40 bin 97'ye yükseldi.

Son 48 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 206 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 36 bin 638'e ulaştı.

Başkent Akra 20 bin 300, Ashanti 9 bin 972, Western 2 bin 766 ve Central 1809 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Kaynak: AA