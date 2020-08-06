Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 39 bini aştı
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Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 39 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 39 bini geçti.

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 39 bini aştı
06.08.2020 01:31 | Son Güncelleme: 06.08.2020 01:34

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 39 bini geçti.

Gana Sağlık Hizmetlerinin açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 405 bin Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 48 saatte 1263 artarak 39 bin 75'e yükseldi.

Son 48 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 199 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 35 bin 563'e ulaştı.

Başkent Akra 20 bin 80, Ashanti 9 bin 588, Western 2 bin 738 ve Central 1620 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Kaynak: AA

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