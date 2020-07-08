Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 22 bine yaklaştı
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Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 22 bine yaklaştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 22 bine yaklaştı.

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 22 bine yaklaştı
08.07.2020 02:05 | Son Güncelleme: 08.07.2020 02:05

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 22 bine yaklaştı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 315 bine yakın Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 48 saatte 891 artarak 21 bin 968'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saatte 17 kişinin daha ölmesiyle can kaybının 129'a çıktığı ifade edilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 17 bin 156'ya ulaştığı ifade edildi.

Gana Sağlık Hizmetleri Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, vakalara ilişkin yaptığı açıklamada, yeni vakaların bazılarının daha önce yapılan testlerden olduğunu belirtti.

Kuma-Aboagye, Kovid-19'un gerçek olduğunu ve halka virüse karşı alınan tedbirlere uymaları çağrısında buldu.

Gana'da başkent Akra, Ashanti, Western ve Central, en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 510 bini aştı, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12 bine yaklaştı.

Kaynak: AA

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