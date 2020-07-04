Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 19 bini aştı Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 19 bini geçti.

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 19 bini geçti.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 300 binden fazla Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 48 saatte 758 artarak 19 bin 388'e yükseldiği belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle toplam 117 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 bin 330 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, son 48 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı kaydedildi.

Gana'da başkent Akra 10 bin 637, Ashanti 4 bin 99, Western 1662 ve Central 983 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 451 bini aşarken 10 bin 938 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA