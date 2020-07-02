Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 18 bini aştı Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 18 bini geçti.

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 18 bini geçti.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede toplam 297 bin 591 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 393 artarak 18 bin 134'e yükseldiği belirtildi.

Son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 117'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 13 bin 550'ye çıktığı ifade edildi.

Gana'da başkent Akra 10 bin 87, Ashanti 3 bin 676, Western 1556 ve Central 973 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 421 bini aşarken 10 bin 442 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA