Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 13 bini aştı Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 13 binin üzerine çıktı.

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 13 binin üzerine çıktı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, vaka sayısının son 24 saatte 274 artarak 13 bin 203'e yükseldiği bildirildi.

Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybının 70'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 4 bin 548'e yükseldiği ifade edildi.

Gana'da başkent Akra, Ashanti, Western ve Central, vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler oldu.

Central bölgesinde Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 131 kişi gözaltına alındı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 288 bini aşarken, 7 bin 699 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA