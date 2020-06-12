Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bine yaklaştı
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Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bine yaklaştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 10 bin 800'ün üzerine çıktı.

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bine yaklaştı
12.06.2020 19:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:11

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 10 bin 800'ün üzerine çıktı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 498 artarak 10 bin 856'ya yükseldiği bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 48 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 3 bin 921'e ulaştığı ifade edildi. Son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı kaydedildi.

Başkent Akra 6 bin 791, Ashanti 1905, Western 874 ve Central 539 kişi ile vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler oldu.

Afrika kıtasında vaka sayısı 219 bini geçti

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 219 bini aşarken, 5 bin 869 kişi de hayatını kaybetti.

Kıtada vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Cezayir ve Gana şeklinde sıralandı.

Sırasıyla Mısır, Güney Afrika, Cezayir, Sudan, Nijerya, Kamerun ve Fas, kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı yaşanan ülkeler oldu.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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