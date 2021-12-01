Gana'da Kovid 19'un Omicron varyantı görüldü

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ilk vakaları tespit edildi.

Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, "Aralık, Kovid-19 Ayı" programında yaptığı açıklamada, 21 Kasım'da Nijerya ve Güney Afrika'dan başkent Akra'ya gelen kişilerde yeni varyanta rastlandığını belirtti.

Ülkede yaşayanlar arasında henüz Omicron vakası tespit edilmediğini aktaran Kuma-Aboagye, varyantın kuluçka döneminde olabileceğini söyledi.

Kuma-Aboagye ayrıca Omicron varyantı nedeniyle Sağlık Bakanlığının yeniden zorunlu protokolleri etkinleştirdiğini ifade etti.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 130 bin 920 kişide Kovid-19'a rastlandı, bunlardan 129 bin 42'si sağlığına kavuşurken virüs nedeniyle 1209 kişi yaşamını yitirdi.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet