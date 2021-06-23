Gana'da Kovid-19'un Hindistan varyantı görüldü
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Gana'da Kovid-19'un Hindistan varyantı görüldü

Gana'da Kovid-19'un Hindistan varyantı görüldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının tespit edildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının tespit edildiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, ülkede ilk kez Kovid-19'un iki kez mutasyona uğramış türü olan ve Hindistan varyantı olarak da bilinen "Delta" varyantına 6 kişide rastlandığı belirtildi.

Gana Sağlık Hizmetleri Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı yazılı açıklamada, virüsün yeni varyantına yurt dışından gelen yolcularda rastlandığını kaydederek, "Toplumdaki vakalardan alınan örneklerde her hangi bir 'Delta' varyantı tespit edilmedi." ifadesini kullandı.

Kovid-19'a karşı geliştirilen Sputnik-V ve AstraZeneca aşılarının "Delta" varyantına karşı etkili olmadığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyleyen Kuma-Aboagye, halka salgına karşı aşı olmaları çağrısında buldu.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 95 bin 236 kişide virüse rastlandı, bunlardan 93 bin 141'i sağlığına kavuşurken, virüs nedeniyle 794 kişi yaşamını yitirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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