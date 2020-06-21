Gana'da Kovid-19'u yenen hasta sayısı 10 bini aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gana'da Kovid-19'u yenen hasta sayısı 10 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 10 bini geçti.

Gana'da Kovid-19'u yenen hasta sayısı 10 bini aştı
21.06.2020 02:39 | Son Güncelleme: 21.06.2020 02:58

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 10 bini geçti.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 10 bin 74 kişinin iyileştiği bildirildi.

Ülkede vaka sayısının son 24 saatte 514 artarak 13 bin 717'ye yükseldiği, hayatını kaybedenlerin sayısının da 85 olduğu ifade edildi.

Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 299 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 144 bin 816'ya yükseldi.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Haber
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı Haber
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından bıçaklanan 3 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından bıçaklanan 3 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
Cezaevinden izinli olarak çıkan uyuşturucu satıcısı, araçla bekçiyi ezdi, polis memurunun ayağını kırdı
Cezaevinden izinli olarak çıkan uyuşturucu satıcısı, araçla bekçiyi ezdi, polis memurunun ayağını kırdı
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı
Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Lgs Kaza Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Gana'da Kovid-19'u yenen hasta sayısı 10 bini aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 03:10:00. #1.15#
title