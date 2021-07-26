Gana'da Kovid-19 salgınında 3'üncü dalga
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Gana'da Kovid-19 salgınında 3'üncü dalga

Gana'da Kovid-19 salgınında 3'üncü dalga
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son dönemde görülen hızlı artış, salgında 3'üncü dalgayı başlattı.

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son dönemde görülen hızlı artış, salgında 3'üncü dalgayı başlattı.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede görülen Delta varyantının ardından artan aktif Kovid-19 vakalarının salgında 3'üncü dalgaya yol açtığını belirtti.

Akufo-Addo, ülkede şu anda 4 bin 94 aktif Kovid-19 vakası bulunduğunu, bunlardan 26'sının durumunun ağır olduğunu, bu nedenle yeni kısıtlamalar getirildiğini söyledi.

Tüm cenaze ve düğün törenlerinin yasaklandığını, ibadethaneler ve okullarda Kovid-19 tedbirleri uygulanacağını aktaran Akufo-Addo, maske takma zorunluluğunun da devam edeceğini ifade etti.

Akufo-Addo, halka tokalaşmaktan uzak durması çağrısında bulundu.

Ekime kadar 18 milyon doz Kovid-19 aşısı alımı hedefleniyor

Akufo-Addo, dünya pazarında Kovid-19 aşı sıkıntısı olduğunu da kaydetti.

Gana'nın salgının 3'üncü dalgasını kontrol altına almak için kitlesel aşı kampanyası başlatacağına işaret eden Akufo-Addo, ekim sonuna kadar 18 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı hedeflediklerini bildirdi.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 101 bin 170 kişi virüse yakalandı, bunlardan 96 bin 255'i sağlığına kavuştu, 821 kişi ise yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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