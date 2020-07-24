Gana'da Kovid-19 nedeniyle su ve elektrik 3 ay daha bedava olacak Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle su ve elektrik faturaları 3 ay daha devlet tarafından karşılanacak.

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle su ve elektrik faturaları 3 ay daha devlet tarafından karşılanacak.

Finans Bakanı Ken Ofori-Atta, mecliste yaptığı açıklamada, Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo'nun onayıyla Kovid-19'la mücadele kapsamında vatandaşların su ve elektrik faturalarını 3 ay daha devletin ödeyeceğini belirtti.

Ofori-Atta, Akuffo-Addo'nun bu zor zamanlarda vatandaşlarının iyiliğini düşündüğünü kaydederek, "Kovid-19 nedeniyle ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra çoğu insan çalışamıyor. Bu nedenle vatandaşın sorumluluklarını azaltmak için temmuz-ağustos-eylül aylarında elektrik ve suyun bedava yapılmasına karar verildi." dedi.

Akuffo-Addo, daha önce vatandaşlarının nisan-mayıs-haziran su faturalarını devletin ödeyeceğini açıklamıştı.

Gana'da şimdiye kadar 29 bin Kovid-19 vakası görüldü, 153 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA