Gana'da Kovid-19 nedeniyle 794 mahkuma af
Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi için 794 mahkuma af çıkarıldı.
03.07.2020 03:21 | Son Güncelleme: 03.07.2020 03:21
Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi için 794 mahkuma af çıkarıldı.
Gana Cezaevleri Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede yayılmaya devam eden Kovid-19'u önlemek için Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo'nun onayıyla 794 mahkuma daha af çıkardığı belirtildi.
Açıklamada, af çıkarılanların arasında ilk kez tutuklananlar, ağır hasta olanlar ile 70 yaş ve üstü bulunduğu kaydedildi.
Ülkede, Kovid-19'a karşı tedbirler kapsamında daha önce 808 mahkuma af çıkarılmıştı.
Gana'da şimdiye kadar 18 bin 134 Kovid-19 vakası görülürken, 117 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA