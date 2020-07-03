Gana'da Kovid-19 nedeniyle 794 mahkuma af
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Gana'da Kovid-19 nedeniyle 794 mahkuma af

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi için 794 mahkuma af çıkarıldı.

Gana'da Kovid-19 nedeniyle 794 mahkuma af
03.07.2020 03:21 | Son Güncelleme: 03.07.2020 03:21

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi için 794 mahkuma af çıkarıldı.

Gana Cezaevleri Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede yayılmaya devam eden Kovid-19'u önlemek için Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo'nun onayıyla 794 mahkuma daha af çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, af çıkarılanların arasında ilk kez tutuklananlar, ağır hasta olanlar ile 70 yaş ve üstü bulunduğu kaydedildi.

Ülkede, Kovid-19'a karşı tedbirler kapsamında daha önce 808 mahkuma af çıkarılmıştı.

Gana'da şimdiye kadar 18 bin 134 Kovid-19 vakası görülürken, 117 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Manşet

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