Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 bini aştı
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Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 32 bin 96'ya ulaştı.

Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 bini aştı
01.08.2020 03:47 | Son Güncelleme: 01.08.2020 04:17

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 32 bin 96'ya ulaştı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 382 bin 752 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 359 artarak 35 bin 501'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede halen 3 bin 223 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının 32 bin 96'ya yükseldiği aktarıldı.

Son 24 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 182 olduğu belirtildi

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 931 bini aştı, 19 bin 726 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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