Gana'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 46 bini aştı Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 46 bin 4'e yükseldi.

Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 46 bin 4'e yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, son 24 saatte virüs bulaşan kişi sayısı 127 artarak 46 bin 4'e ulaştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 297'ye çıktı.

Toplam iyileşen sayısı 45 bin 153 olurken, 554 kişi halen tedavi görüyor.

Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, yaptığı açıklamada, vaka sayılarının düşüş göstermesi üzerine salgına karşı uygulanan tedbirlerin hafifletildiğini belirtti.

Toplu etkinliklere, kişi sayısının 100'ü geçmemesi kaydıyla izin verildiğinin altını çizen Akuffo-Addo, zorunlu maske takma yasağının 3 ay daha uzatıldığını ifade etti.

Akuffo-Addo, gelecek aydan itibaren yerel futbol liglerinin de başlayacağını kaydederek, "Gana Futbol Birliği ile yaptığımız görüşmenin ardından 30 Eylül'den itibaren liglere başlanacak. Stadyumda sadece oyuncular, teknik ekip ve yönetim kadrosu olacak, hiç izleyici olmayacak." ifadelerini kullandı.

Nijerya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1098'e ulaştı

Nijerya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1098'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre ülkede şu ana kadar 482 bin 321 test yapıldı ve Kovid-19'a yakalananların sayısı 97 artarak 57 bin 242'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 1098 olurken, hastalığa yakalanan 48 bin 569 kişi iyileşti.

Ülkede 7 bin 575 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu