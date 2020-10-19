Gana'da Kovid-19'a yakalananların yüzde 98,5'i sağlığına kavuştu
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Gana'da Kovid-19'a yakalananların yüzde 98,5'i sağlığına kavuştu

19.10.2020 01:01 | Son Güncelleme: 19.10.2020 01:05
Gana'da Kovid-19'a yakalananların yüzde 98,5'i sağlığına kavuştu

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 47 bin 232'ye çıkarken bunların yüzde 98,5'inin iyileştiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 47 bin 232'ye çıkarken bunların yüzde 98,5'inin iyileştiği bildirildi.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede şu ana kadar 510 bin 74 Kovid-19 testi yapıldığını söyledi

Akuffo-Addo, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 33 artarak 47 bin 232'ye ulaştığını, bunlardan 46 bin 578'inin iyileştiğini kaydetti.

Ülkede sıfır Kovid-19 aktif vakası hedeflediğine işaret eden Akuffo-Addo, şu anda virüse yakalananların yüzde 98,5'inin sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Akuffo-Addo, şimdiye kadar 310 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Üniversiteler ocak 2021'de açılacak

Akuffo-Addo, Kovid-19 nedeniyle kapatılan üniversitelerin yeni dönem için ocak 2021'de açılmasını planladıklarını ifade etti.

Lise ve ortaokulları son sınıf için eğitime başlattıklarını anımsatan Akuffo-Addo, "Kovid-19'un yayılmasını önleme tedbirlerinin bir parçası olarak 15 Mart'tan beri okullar kapalıydı ancak ocak 2021'de eğitim başlatılacak." dedi.

Akuffo-Addo, ülkenin uluslararası havalimanının 1 Eylül'de açıldığını hatırlatarak, vaka sayıların düşüş göstermesi nedeniyle kara ve deniz sınırlarının açılmasına yönelik de çalışmalara devam edildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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