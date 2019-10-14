Gana'da kamyonetle otobüs çarpıştı: 15 ölü

Gana'da kamyonetle otobüs çarpıştı: 15 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaşamını yitirdi.

14.10.2019 12:50
Gana'da kamyonetle otobüs çarpıştı: 15 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Akra'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet şoförü yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, durumu ağır olan yaralıların bulunduğunu belirterek ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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