Gana'da kamyonetle otobüs çarpıştı: 15 ölü
Batı Afrika ülkelerinden Gana'da meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaşamını yitirdi.
Batı Afrika ülkelerinden Gana'da meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Akra'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet şoförü yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Kazada, 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Yetkililer, durumu ağır olan yaralıların bulunduğunu belirterek ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.