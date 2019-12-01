Gana'da Kamu Gelirleri İdaresi binasında çıkan yangında 4 kişi yaralandı
Batı Afrika ülkelerinden Gana'da Kamu Gelirleri İdare binasında çıkan yangında 4 kişi yaralandı.
Batı Afrika ülkelerinden Gana'da Kamu Gelirleri İdare binasında çıkan yangında 4 kişi yaralandı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, başkent Akra'daki Nkrumah Circle mahallesinde bulunan Kamu Gelirleri İdare binasında yangın çıktı.
Olayda 4 kişi yaralanırken, 147 milyon Gana cedisi (yaklaşık 151 milyon Türk lirası) kül oldu.
Can kaybının olmadığı yangın ancak saatler sonra kontrol altına alınabildi.