Gana'da kaçak işletilen altın madeninde göçük: 9 ölü
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Gana'da kaçak işletilen altın madeninde göçük: 9 ölü

Gana'da kaçak işletilen altın madeninde göçük: 9 ölü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Upper West bölgesinde kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Upper West bölgesinde kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Upper West Bölge Bakanı Stephen Yakubu, yaptığı açıklamada, bölgeye bağlı Talensi kentinde yasa dışı faaliyet gösteren altın madeninde şiddetli yağışlar nedeniyle göçük yaşandığını belirtti.

Madende 9 kişinin cesedine ulaşıldığı bilgisini paylaşan Yakubu, 1 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Yakubu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Gana'da 2017'de kurulan Kaçak Madencilik Görev Gücü tarafından başlatılan operasyonlarla, ruhsatsız madenlerin faaliyetlerinin durdurulması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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