Gana'da İngiliz gazeteci silahlı soygunda öldü
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Gana'da İngiliz gazeteci silahlı soygunda öldü

Gana'da İngiliz gazeteci silahlı soygunda öldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Gana'da belgesel çekimi için bulunan bir İngiliz gazetecinin silahlı soygunda hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Gana'da belgesel çekimi için bulunan bir İngiliz gazetecinin silahlı soygunda hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Emniyet Müdürü Dr. George Akuffo Dampare, İngiliz muhabir Syed Taalay Ahmed ile iş arkadaşı Umaru Abdul Hakim'in, ülkenin Savannah bölgesindeki Buipe-Tamale kara yolunda silahlı soyguna uğradığını belirtti.

Soygunda Ahmed'in hayatını kaybettiğini aktaran Dampare, faillerin yakalanması için düzenlenen operasyonda, polis ile soyguncular arasında silahlı çatışma çıktığını kaydetti.

Dampare, çatışmada 2 kişinin öldüğünü, 4 şüphelinin de yakalandığını ifade etti.

İngiltere'de Muslim Television Ahmadiyaa International için çalışan 31 yaşındaki Ahmed, Gana'ya belgesel çekimi için gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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