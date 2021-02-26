Gana'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 16 ölü
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Gana'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 16 ölü

26.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:04
Gana'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 16 ölü

Batı Afrika ülkesi Gana'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Gana'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkent Akra ile Kumasi şehri arasındaki kara yolunda iki yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada 3'ü kadın 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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