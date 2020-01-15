Gana'da feci otobüs kazası: 34 ölü, 54 yaralı
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Gana'da feci otobüs kazası: 34 ölü, 54 yaralı

Gana'nın güneyinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 34 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı.

15.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:01
Gana'da feci otobüs kazası: 34 ölü, 54 yaralı

'nın güneyinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 34 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı.


Gana'nın güneyindeki Dompoase kenti yakınlarında hatalı sollama yapan bir yolcu otobüsü karşı yönden gelen başka bir yolcu otobüsüne çarptı. Meydana gelen kazada 34 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin ise yaralandığı belirtildi.


Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. - AKRA

Kaynak: İHA
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