Gana'da devlet başkanlığı yarışını Akuffo-Addo önde götürüyor
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Gana'da devlet başkanlığı yarışını Akuffo-Addo önde götürüyor

08.12.2020 23:31 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:34
Gana'da devlet başkanlığı yarışını Akuffo-Addo önde götürüyor

Gana'da dün yapılan devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinde, ilk geçici sonuçlara göre mevcut Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo yarışı önde götürüyor.

Gana'da dün yapılan devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinde, ilk geçici sonuçlara göre mevcut Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo yarışı önde götürüyor.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Bağımsız Seçim Komisyonu (EC), 275 seçim bölgesinin 227'sinden gelen oyları saydı.

Buna göre, 72 yaşındaki Ulusal Vatansever Partisi (NPP) lideri ve adayı Akuffo-Addo, yaklaşık 17 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede oyların yüzde 51,59'unu aldı.

Akuffo-Addo'nun en yakın rakibi, ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongre (NDC) lideri John Dramani Mahama ise oyların yüzde 47,05'ini aldı.

Mahama, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazanacağına dair ümitli olduğunu belirterek, destekçilerine kesin sonuçlar açıklanana kadar sakin olmaları çağrısında buldu.

Ülkede dün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde mevcut Devlet Başakanı Nana Akufo-Addo dahil 12 aday yarıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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