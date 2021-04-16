Gana'da devlet başkanı seçimi sonrası yeni kabine açıklandı

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da Devlet Başkanı Akufo-Addo yeni kabineyi açıkladı.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da Devlet Başkanı Akufo-Addo yeni kabineyi açıkladı.

Seçimlerde ikinci kez devlet başkanı olan Akufo-Addo yaptığı yazılı açıklamada, yeni kabinede 46 bakanın görev aldığını belirtti.

Akufo-Addo, atadığı 46 bakanına hitaben "Çalışmalarınızın, milletimizin ilerlemesine fayda sağlamasını ve halkımızın yaşam standartlarını yükselmesine yardımcı olmasını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Akufo-Addo'nun 40 bakan yardımcısını da ataması bekleniyor.

İlk görevinde 110 bakan atayan Akufo-Addo, ikinci döneminde bakan ve bakan yardımcılarının toplamının 86'yı geçmeyeceğini açıklamıştı.

Gana'da 7 Aralık 2020'de düzenlenen devlet başkanı seçimini, oyların yüzde 51,59'unu alan mevcut Devlet Başkanı ve Ulusal Vatansever Partisi (NPP) lideri Akufo-Addo kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu