Gana'da bir hastane 64 sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalaması üzerine kapatıldı
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Gana'da bir hastane 64 sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalaması üzerine kapatıldı

23.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:16
Gana'da bir hastane 64 sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalaması üzerine kapatıldı

Gana'nın kuzeyindeki Savelugu bölgesinde bir hastanede 64 sağlık çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşması üzerine hastane geçici olarak kapatıldı.

Gana'nın kuzeyindeki Savelugu bölgesinde bir hastanede 64 sağlık çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşması üzerine hastane geçici olarak kapatıldı.

Savelugu hastanesi halkla ilişkiler biriminden yapılan açıklamada, 64 sağlık çalışanın Kovid-19'la enfekte olmasının ardından hastanenin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Kararın virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için alındığı aktarılan açıklamada, "Şu anda 64 çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı, diğer çalışanların test sonucu bekleniyor. Salgına karşı önlem olarak bir süreliğine faaliyetlerimizi durduruyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gana'da 80 bin 700'den fazla Kovid-19 vakası tespit edilmiş, 582 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Hükümet yetkilileri, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısından 500 bin doz sipariş edildiğini ve sevkiyatın bu hafta gerçekleşmesinin beklendiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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